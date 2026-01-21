El petróleo Brent vuelve a subir y se sitúa en 65,94 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 1,02 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al cierre del lunes, cuando terminó en 64,92 dólares.

Tras empezar la semana a la baja, el Brent recuperó terreno ayer y de nuevo hoy en un contexto geopolítico volátil, y ello pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó en el Foro de Davos una solución militar o una toma por la fuerza de Groenlandia, aunque dejó claro que no renunciaría a la isla ártica.

Más allá de la geopolítica, los analistas apuntan a otro factor relacionado con la oferta para explicar esta subida, como es el cierre temporal de dos yacimientos en Kazajistán, Tengiz y Korolev, desde el pasado domingo por un problema eléctrico en el sistema de distribución del crudo.