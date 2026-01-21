El petróleo de Texas sube un 0,43 % después de que Trump rebaje tensiones por Groenlandia

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo, nuevo mes de referencia, sumaron 0,26 dólares respecto al día anterior.

Trump aseguró desde el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, que ha alcanzado un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, que será "muy bueno para Estados Unidos y todos los países de la OTAN" y suspendió la amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra los ocho países europeos que había señalado.

Pese a que las amenazas arancelarias han tenido "poco impacto en el mercado del petróleo", según afirma Marcus McGregor, director de investigación de materias primas de la gestora de activos Conning, a The Wall Street Journal, las tensiones por el territorio autónomo danés han sacudido todos los mercados.

Las declaraciones del estadounidense han calmado la inestabilidad geopolítica a la que había sometido al mundo en los últimos días y han dado un respiro a los parqués.

Además, el precio del crudo se ha visto reforzado por el aumento de la demanda de combustible en invierno, provocada por la gran tormenta invernal que enfrenta EE.UU. este fin de semana.

"Las bajas temperaturas están impulsando sin duda el mercado del combustible para calefacción, lo que supone un cierto apoyo", asegura Phil Flynn, de Price Futures Group, a The Wall Street Journal.