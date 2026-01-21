El presidente del Comité Militar de la OTAN reconoce diferencias, pero "les hacen mejores"

“Puedo dar fe de una cosa fundamental: la cohesión es la cualidad clave de este grupo. Sí, tenemos diferencias, y eso es normal en una alianza de democracias, pero esas diferencias pueden hacernos mejores y, de hecho, nos hacen mejores”, aseguró Cavo Dragone al inicio de una reunión de los jefes de la Defensa de la OTAN.

El militar italiano se pronunció así en plena tensión por las aspiraciones de Estados Unidos de controlar la isla de Groenlandia, territorio autónomo pero dependiente de otro aliado, Dinamarca.

Cavo Dragone destacó que la situación de seguridad a principios de este 2026 "sigue siendo extremadamente difícil" a causa de la continuación de la guerra de Rusia contra Ucrania, la inestabilidad y violencia que persisten en la frontera sur, las tensiones que afectan a las rutas comerciales, o los flujos energéticos y la seguridad más allá de la región transatlántica.

Además, agregó que "otros actores maliciosos siguen poniendo en peligro la estabilidad mundial", y que "cada día nos enfrentamos a ciberataques, sabotajes, coacciones y desinformación", mientras las nuevas tecnologías "pueden propagar estas amenazas híbridas más rápidamente y hacerlas más difíciles de rastrear".

En cualquier caso, destacó los esfuerzos para lograr la paz en Ucrania liderados por EE. UU. y la Coalición de Voluntarios con Francia y el Reino Unido a la cabeza.

También subrayó que la Alianza ha reforzado la vigilancia y las medidas para proteger a los aliados, incluyendo las iniciativas Centinela Báltico y Centinela del Este en el flanco oriental, y que ha aumentado el número y la magnitud de sus ejercicios militares.

"Estos esfuerzos demuestran que somos una Alianza moderna capaz de defender y disuadir desde una perspectiva de 360 grados", recalcó.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, envió un mensaje de vídeo a los jefes de la Defensa de los países aliados en el que consideró "imperativo y urgente" que, de cara a la próxima cumbre de la Alianza en Ankara en julio, "todos cumplamos nuestros compromisos".

"Debemos demostrar claramente un aumento de la inversión en defensa y garantizar que los aliados europeos y Canadá asuman mayor parte de la responsabilidad en materia de disuasión y defensa convencionales", indicó el ex primer ministro neerlandés.

Igualmente, abogó por que la OTAN aumente su preparación para el combate, que dedique recursos suficientes a sus planes o que siga actualizando su enfoque de disuasión y defensa.