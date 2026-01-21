La Bolsa de Londres cierra levemente al alza, aliviada tras las palabras de Trump

De hecho, el índice principal londinense, el FTSE-100 o 'footsie', tuvo una neta subida justo después de las 2 de la tarde, en paralelo al discurso de Trump, y cerró la jornada con 11,31 puntos más, hasta estabilizarse en 10.138,09 enteros.

Mientras que el índice secundario, o FTSE-250, que aglutina a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, también creció, en su caso un 0,49 %, hasta los 23.071,29 puntos.

En la jornada de hoy, lideraron las ganancias la minera Rio Tinto (5,18 %), la firma de moda Burberry's (5 %) y la proveedora de equipamientos para empresas Bunzl (4,88 %).

En el lado contrario, las acciones que más cayeron hoy fueron la compañía Experian (-4,67 %), que proporciona tecnología a empresas financieras, y Admiral (-4,16 %), compañía de seguros en el sector del automóvil.

La jornada levemente positiva del 'Footsie' londinense fue similar a las experimentadas por el IBEX español o el CAC 40 francés, mientras que el italiano FTMIB o el alemán DAX cerraron en su caso a la baja, señal de que las palabras de Trump no disipan todavía de forma definitiva la tensión en torno a Groenlandia.