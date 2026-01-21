La española Zonair3D fabricará en India para competir en la "industria del aire limpio"

La compañía, fundada hace veinte años por el empresario catalán Xavier Trillo, oficializó esta semana su desembarco con una presentación en la Embajada de España en Nueva Delhi, ante un mercado que busca soluciones desesperadas frente a una crisis ambiental crónica.

"Hemos trabajado en veinte países del mundo pero sin estructura, únicamente con compradores. Esta es la primera vez que iniciamos trabajos con una filial y también la primera vez que se fabricarán nuestros productos en el extranjero", explicó a EFE el director ejecutivo de la firma, Alessandro Dotti.

Para esta expansión, Zonair3D ha sellado un acuerdo con el gigante tecnológico indio Amber Enterprises. Según detalló Dotti a EFE, "la producción comenzará entre abril y mayo de este año", lo que permitirá a la firma española sortear los altos aranceles de importación y adaptar sus filtros a la "firma química" específica del esmog indio.

Frente a los purificadores domésticos que usan filtros HEPA, la firma española introduce en la India la tecnología ULPA (Ultra-Low Particulate Air), una tecnología, propia de quirófanos, que permite crear espacios que impiden físicamente la entrada de patógenos, una diferencia crítica en un entorno saturado de metales pesados y partículas ultrafinas.

El producto insignia de la marca es "The Bubble" (La Burbuja), un espacio móvil de aire puro al 99,995 % utilizado por deportistas de élite como Rafa Nadal para su recuperación física.

En el acto de presentación, que tuvo lugar durante uno de los peores picos de contaminación del invierno, la empresa mostró sus modelos estándar. En este contexto, Dotti destacó la historia detrás de "The Bubble".

El ejecutivo recordó que Xavier Trillo concibió esta tecnología tras ver la película 'El chico de la burbuja de plástico' (1976), un drama protagonizado por John Travolta donde el personaje vive aislado por un problema inmunológico. Esa tecnología de aislamiento es ahora utilizada por figuras como Rafa Nadal para su recuperación física.

En esta metrópolis de más de 35 millones de habitantes, que suele encabezar el listado de ciudades más contaminadas de IQAir, el invierno atrapa las emisiones creando una niebla tóxica persistente.

Los responsables del aumento de la contaminación en la ciudad son las emisiones de industrias próximas a la capital, de vehículos; la quema de cosechas en las provincias vecinas o el uso de pirotecnia en diferentes festividades.

"Creemos que (esta tecnología) puede ayudar a muchísimas personas a mejorar su calidad de vida", dijo el directo ejecutivo de Zonair3D.

En las urbes india, los purificadores de aire son una necesidad básica, equiparable a los filtros de agua.

Según proyecciones de mercado de la consultora TechSci Research, el sector de los purificadores en la India crece a un ritmo anual superior al 30 %. Esta expansión está impulsada no solo por la clase media, sino por un sector corporativo y hospitalario que, ante la saturación de los sistemas públicos, empieza a privatizar la calidad del aire para garantizar la seguridad sanitaria.