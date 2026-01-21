Más de 1.400 indonesios logran salir de centros de estafas digitales en Camboya

El embajador de Indonesia en Nom Pen, Santo Darmosumarto, explicó en redes sociales que la Embajada recibió 1.440 alertas entre el 16 y el 20 de enero de ciudadanos indonesios que lograron salir de centros de estafa.

En estos centros, controlados por mafias -muchas de origen chino-, trabajadores, voluntariamente o engañados, llevan a cabo sofisticadas y multimillonarias estafas digitales en todo el mundo y son en ocasiones sometidos a torturas y vejaciones, a veces hasta la muerte, de no cumplir con los objetivos, según han denunciado la ONU e investigaciones independientes.

Cuatro de los 1.440 ciudadanos que salieron de los complejos de ciberfraude regresaron la víspera a Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático, mientras otros, enfermos, tuvieron que ser trasladados a hospitales, dijo el diplomático indonesio.

Estas redes operan sobre todo desde Camboya y Birmania y, tras comenzar apuntando a víctimas de Asia y después de otros continentes, han puesto el foco desde el pasado año en España y Latinoamérica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ONU apunta que al menos 120.000 personas están retenidas en centros de estafa en Birmania, mientras en Camboya se estima que hay 100.000, pese a campañas llevadas a cabo para su desmantelamiento que han vuelto a repuntar este año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras meses de denuncias de la ONU y de varios países, Camboya, país que ha sido señalado por su posible connivencia con estos delitos, ha dado algunas señales de estar tomando medidas contra el fraude digital.

Entre ellas, la extraditación este mes a China del líder del conglomberado Prince Group, con sede en Camobya, investigado en EE.UU. por sospechas de estar detrás de una masiva red de estafas y blanquear millones de dólares procedentes de unas 250 víctimas en el país norteamericano.

La organización Amnistía Internacional (AI) señaló por su parte el pasado viernes que imágenes que circulan en redes sociales de centenares de personas saliendo de aparentes centros de ciberfraude en Camboya sugieren fugas y "liberaciones masivas", mientras expertos consideran que pueden tratarse de medidas cosméticas más que de un cambio real.

Según estimaciones, estas redes podrían llegar a generar entre 50 y 70 mil millones de dólares anuales, lo que haría de este el motor económico más importante en la región del Mekong (Camboya, Laos, Birmania, Tailandia, Vietnam y sur de China).