Muere Luis Laguardia, clave en el golpe de Estado al dictador paraguayo Stroessner en 1989

Asunción, 21 ene (EFE).- El militar Luis Laguardia, un actor clave en el golpe de Estado en 1989 contra el fallecido dictador de Paraguay Alfredo Stroessner, murió sin que se conozcan las causas y fue sepultado este miércoles en el mayor cementerio de Asunción, la capital del país, informó la prensa local.