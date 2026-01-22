Archivan de nuevo el caso Pegasus sobre espionaje por la falta de colaboración de Israel

En un auto, notificado este jueves, el magistrado expone que la falta de colaboración de Israel “impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos investigados a persona concreta alguna”, lo que le lleva a acordar el sobreseimiento provisional de esta causa.

Calama archivó inicialmente la investigación en julio de 2023 y la reabrió en abril de 2024 tras recibir nuevos datos de Francia acerca de una causa de 2021 sobre múltiples infecciones con el programa Pegasus de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como de miembros del Gobierno francés, ministros y diputados.

La "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel ya motivó el primer cierre de esta causa que se abrió tras denunciar el Gobierno la infección en cinco ocasiones del móvil de Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Agricultura, Luis Planas.

El juez ya envió una comisión rogatoria a Israel en 2022 que tenía por objeto, que la empresa NSO Group -propietaria del software Pegasus- emitiese un informe sobre el caso y que Israel autorizase el desplazamiento de una comisión judicial para tomar declaración testifical al CEO de la mercantil NSO Group en ese país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante la falta de respuesta de Israel, Calama remitió en febrero del año pasado una nueva comisión rogatoria solicitando que se cumplimentara la enviada en 2022 o bien, que se expusiesen "las razones de su negativa" a ejecutarla, sin que haya habido respuesta alguna.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En las fechas en las que se produjo el espionaje, España vivía uno de sus momentos de mayor tensión con Marruecos cuando, el 17 y 18 de mayo de 2021, llegaron a las costas de Ceuta, ciudad española en el norte de África, 6.000 inmigrantes de manera ilegal sin que las fuerzas de seguridad marroquíes lo impidieran.

Fue la respuesta de Marruecos al ingreso en un hospital español y bajo identidad falsa del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.