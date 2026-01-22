Autoridades mexicanas alertan nevadas y lluvias por nueva tormenta invernal y frente frío

El organismo precisó que el frente frío se aproximará el viernes al noreste de México y avanzará lentamente desde el sábado y hasta el martes sobre el noreste, oriente y sureste, así como la península de Yucatán, impulsado por una masa de aire ártico.

Esa configuración provocará un evento de Norte prolongado y muy fuerte, con oleaje elevado en costas del sureste mexicano, como en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de Tabasco, Campeche, Yucatán y el norte de Quintana Roo.

El SMN también previó descenso marcado de temperatura y heladas en el noreste, oriente y centro del país, así como en zonas altas del sureste, con posible caída de nieve o aguanieve en áreas de Nuevo León y Coahuila, y cimas montañosas del centro y oriente.

Además, alertó por lluvia engelante en regiones de Coahuila, Nuevo León, el noroeste de Tamaulipas y San Luis Potosí.

Para el sábado 24 de enero, el SMN pronosticó temperaturas de -10 a -5 grados en sierras de Durango y de -5 a 0 en zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, con lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

“Las lluvias pronosticadas podrían ser con descargas eléctricas y granizo. Las precipitaciones puntuales muy fuertes podrían generar deslaves, encharcamientos e inundaciones”, advirtió el SMN.

El domingo 25, anticipó mínimas de -20 a -15 grados en sierras de Chihuahua, evento de Norte con rachas de hasta 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, y oleaje de tres a cuatro metros en esas costas. El SMN pidió seguir avisos oficiales y actualizaciones, pues el lunes 26 existe mayor incertidumbre por el horizonte del pronóstico.

“Se prevé que las bajas temperaturas continúen el lunes 26 de enero; sin embargo, existe incertidumbre al ser mayor el tiempo del pronóstico, por lo que se le pide a la población estar pendiente de las actualizaciones durante los siguientes días”, concluy´ó el organismo.