Boric decreta 2 días de duelo por los 21 muertos en incendios en zona centro-sur de Chile

"En medio del profundo dolor que han provocado los incendios forestales en la zona centro sur de nuestro país, he decidido decretar dos días de duelo nacional para hoy jueves 22 y mañana viernes 23 de enero, con el fin de honrar la memoria de los 21 compatriotas que lamentablemente perdieron la vida en esta catástrofe que nos enluta como país", indicó el mandatario en su cuenta de X.

"Mis más sentidas condolencias a las familias, seres queridos y vecinos de las víctimas. Todo Chile está con ustedes", añadió.

Varios megaincendios originados el sábado han destruido hasta ahora más de 40.000 hectáreas en las regiones de Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de la capital, respectivamente, y han destruido más de 800 viviendas.

Según el último reporte de la estatal Corporación Nacional Forestal (Conaf), actualmente hay 47 incendios activos en todo el país, de los cuales 17 están catalogados de megaincendios por su gran tamaño, su alta intensidad, su rápida propagación y su capacidad de generar fenómenos meteorológicos propios.

En la temporada actual 2025-2026, que comenzó el pasado septiembre, ya se han destruido más de 64.000 hectáreas, lo que implica un incremento de más del 226 % frente a la temporada 2024-2025, cuando se quemaron 19.252 hectáreas.

Por su abrupta topografía, sus grandes bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad ha aumentado desde 2010 debido al cambio climático y la sequía que dura más de una década, de acuerdo a la Conaf.

En una rueda de prensa este jueves, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, agradeció toda la ayuda enviada por distintos países de la región, entre ellos 150 brigadistas mexicanos que llegaron en la mañana a Concepción (sur).

"Desde el primer momento, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, expresaron su solidaridad con Chile y su disposición a acudir con ayuda de brigadas altamente especializada en el fuego que llegaron a Concepción esta mañana en un avión de la Fuerza Aérea de Chile”, explicó el canciller.

Van Klaveren también anunció que la CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, conformado por 21 países y 13 bancos privados de la región, hizo una donación a Chile de 250.000 dólares que se usarán no solo en el combate del fuego sino también en la reconstrucción.