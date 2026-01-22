El Reino Unido no participará en la ceremonia de la firma de la Junta de la Paz

Trump preside hoy en Davos (Suiza) la ceremonia de puesta en marcha de esa junta, un organismo internacional concebido inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, pero que el presidente pretende ampliar a otros conflictos.

La ministra de Exteriores dijo a la cadena BBC que el Reino Unido apoya firmemente el plan de 20 puntos de Trump para la paz en Oriente Medio, pero que aún hay trabajo por delante.

"Hay mucho trabajo por hacer, no seremos uno de los firmantes hoy porque se trata de un tratado legal que plantea cuestiones mucho más amplias, y también nos preocupa que el presidente (ruso, Vladímir) Putin forme parte de algo que habla de paz, cuando aún no hemos visto ninguna señal de Putin de que habrá un compromiso con la paz en Ucrania", subrayó la titular de la diplomacia británica.

"Y, para ser sinceros, eso es también de lo que deberíamos estar hablando", agregó.

El presidente ruso ha afirmado que Moscú sigue consultando con sus "socios estratégicos" antes de decidir comprometerse con el plan.