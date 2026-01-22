Excandidato conservador votará al aspirante socialista en la segunda vuelta en Portugal

"Mi voto en estas nuevas elecciones será para António José Seguro. Por una cuestión de coherencia. Es el único candidato que se acerca a los valores que siempre he defendido: defensa de la democracia, garantía del espacio de moderación, respeto por el propósito de representar a todos los portugueses", dijo Marques Mendes al semanario Expresso.

El excomentarista conservador y exministro fue la opción del PSD, de centroderecha, aunque terminó siendo el quinto más votado, por detrás de Seguro y Ventura, el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo.

Durante la noche electoral el primer ministro, Luís Montenegro, felicitó a los dos candidatos que se verán las caras en la nueva cita electoral el 8 de febrero, pero tanto él como el PSD, el partido y sus principales partidos han evitado posicionarse y mostrar su apoyo por uno de los dos aspirantes.

En un primer momento, Marques Mendes también adoptó está posición neutral, pero con esta declaración se suma a otros presidenciables como Catarina Martins o Jorge Pinto ,que ya han mostrado su apoyo a Seguro. Por su parte, ni Cotrim de Figueiredo ni Gouveia e Melo se han pronunciado al respecto.

Mientras, Ventura intenta capitalizar el voto de la derecha y ha hecho numerosos llamamientos al PSD para que lo apoye.