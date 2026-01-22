Investigación de Clarín expone nexo paraguayo en presunta trama de corrupción de la AFA

De acuerdo con la investigación periodística de Clarín, los movimientos sospechosos del agente recaudador internacional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentan una conexión directa con Paraguay. El nombre que surge es el de Leopoldo Pablo Perrier Musis, presidente de Paraguay Logistic Services SA, firma que operó el avión Gulfstream G400, matrícula T7-SUE, y que además administra varias sociedades registradas en Florida, Estados Unidos.

La publicación sostiene que Perrier Musis realizó envíos y recepciones de transferencias por US$ 16,5 millones con la empresa TourProdEnter LLC, perteneciente a Javier Faroni y su esposa, Érica Gillette, actores centrales en el esquema comercial internacional de la AFA.

Un esquema millonario bajo sospecha

Según el discovery realizado por la Justicia de Estados Unidos, a pedido del empresario Guillermo Tofoni, Paraguay aparece como otro nodo clave dentro de una red que habría canalizado millones de dólares. TourProdEnter LLC habría generado cerca de US$ 300 millones por la explotación de la marca de la selección argentina en el exterior, aunque parte de esos fondos —unos US$ 42 millones— habrían sido derivados a empresas consideradas “fantasma”.

En este contexto, Clarín reveló que Paraguay Logistic Services SA realizó tres transferencias a la firma de Faroni por un total de US$ 5.535.000, en abril y mayo de 2023, operaciones que resultan llamativas teniendo en cuenta que la empresa declara dedicarse a la exportación de aceites y productos agroindustriales.

Vínculos con vuelos y viajes frecuentes a Asunción

La investigación también pone el foco en la cercanía entre estos movimientos financieros y el uso del avión Gulfstream G400, registrado en San Marino, uno de los cinco países sin aeropuerto. Aunque la titularidad de la aeronave es poco clara, distintos registros la señalan como administrada por Paraguay Logistic Services SA, con oficinas en Asunción.

El informe recuerda que Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, es vicepresidente de la Conmebol, con sede en la capital paraguaya, mientras que el tesorero del ente, Pablo Toviggino, hizo 37 viajes a Paraguay, según reveló Clarín en una publicación anterior.

Empresas en EE.UU. y transferencias cruzadas

Perrier Musis figura además como manager de PLS Logistic LLC, empresa activa en Florida que recibió 30 transferencias por más de US$ 9,1 millones desde TourProdEnter LLC entre septiembre de 2023 y febrero de 2025. También se detectaron giros inversos por casi US$ 290.000.

Una de las transferencias consignaba como referencia “Vuelo 10 de febrero EE.UU.”, lo que, de acuerdo con fuentes aeronáuticas citadas por Clarín, podría corresponder al pago de vuelos realizados por la aeronave utilizada por directivos de la AFA.

A esto se suman pagos a Gulfstream Aerospace Corp por casi US$ 392.000, que especialistas del sector vinculan con mantenimiento o repuestos del avión.

Más sociedades y silencio del empresario

La investigación periodística señala que Perrier Musis también administra Lusain LLC y Sport Business Invest LLC, ambas radicadas en Miami y receptoras de fondos provenientes de TourProdEnter LLC. Entre todas las sociedades, el empresario paraguayo habría recibido US$ 10,75 millones.

Clarín informó que intentó comunicarse con Perrier Musis, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de la nota.

Un entramado bajo la lupa

Las sociedades mencionadas comparten el mismo agente registrador en Florida, una empresa dedicada a la creación masiva de LLCs, lo que refuerza las sospechas sobre la estructura del esquema.

La investigación, publicada por el diario Clarín, abre interrogantes sobre el rol de Paraguay dentro de esta trama financiera internacional y el uso de empresas locales y extranjeras en presuntos hechos de corrupción que salpican al fútbol argentino.