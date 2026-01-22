Lula confirma que hará una visita de Estado a la India en febrero

Ambos líderes conversaron durante cerca de 45 minutos y abordaron temas de la agenda bilateral y global, según informó la Presidencia brasileña en una nota.

Lula transmitió a Modi que pretende participar en la 'Cumbre sobre el Impacto de la Inteligencia Artificial India–2026', programada para los días 19 y 20 de febrero en Nueva Delhi y que será la primera cita mundial de IA organizada en el llamado Sur Global.

La presencia del líder progresista brasileño tendrá lugar en el marco de su visita de Estado al país asiático entre el 19 y el 21 de febrero.

Lula también asistirá el día 21 a un foro con empresarios de ambos países e inaugurará una oficina de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex) en Nueva Delhi.

Por otro lado, los dos dirigentes intercambiaron impresiones sobre el actual escenario internacional y, en este sentido, reafirmaron la necesidad de "una reforma amplia de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad".

Así, insistieron en su compromiso con "la democracia, el multilateralismo y la paz en la Franja de Gaza", en un momento de consultas diplomáticas sobre la Junta de Paz promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para resolver ese y otros conflictos.

El Gobierno de Estados Unidos invitó formalmente a Brasil y a la India para sumarse a este nuevo mecanismo, aunque ninguno de los dos ha tomado aún una decisión al respecto.

En el ámbito estrictamente bilateral, Lula y Modi coincidieron en dar prioridad a la cooperación en las áreas de defensa, comercio, minerales críticos y tierras raras, salud, ciencia y tecnología, energía y biocombustibles.

Brasil y la India mantienen una relación estratégica estrecha y coordinan posiciones de forma habitual en foros multilaterales, en particular como socios fundadores de los BRICS, el grupo que reúne a las principales economías emergentes (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) del planeta y está liderado por China.

Además, ambos países han intensificado en los últimos años su cooperación política y económica.