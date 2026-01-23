Exministro socialista ganaría con 70 % de votos en segunda vuelta en Portugal según sondeo

La encuesta del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, publicada este viernes, cinco días después de la primera vuelta de los comicios, explica que es difícil estimar la participación electoral y que esta tendrá "un efecto directo en la diferencia porcentual entre los dos candidatos".

En cuanto a los resultados obtenidos en la primera vuelta, Seguro y Ventura tendrían garantizado el apoyo de casi todos los encuestados que votaron por ellos en la primera votación, con el 99 % y el 93 % de los votos, respectivamente.

Por lo que la diferencia estará en los votos que logren captar de los electores que votaron por otros candidatos.

Según el sondeo, en este momento, gran parte de los votantes del eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo y el conservador Marques Mendes se inclinan por votar a Seguro.

Seguro obtendría gran parte del voto femenino (67 %) y también es el más votado entre la población con estudios superiores (71 %), mientras que Ventura reúne gran parte de los votos entre los hombres (54 %) y entre los encuestados con menor nivel educativo.

Además, el exministro socialista lograría obtener el voto de un 59 % de los electores que votaron en las pasadas elecciones legislativas por la actual alianza gobernante de centroderecha, mientras que el 19 % elegiría a Ventura.