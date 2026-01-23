La iglesia salvadoreña retira del sacerdocio a un condenando por abuso sexual de una menor

Se trata de Jesús Orlando Erazo Gálvez, condenado en julio de 2024, señalado de cometer este crimen en la localidad de San Cristóbal, del central departamento de Cuscatlán, en diciembre del 2022.

"La víctima asistió a dicha a la parroquia de la zona y fue interceptada por este sujeto, quien con engaños y manipulación coaccionó a la menor para abusar sexualmente de ella", informó en su momento la Fiscalía salvadoreña.

De acuerdo con el Arzobispado, el proceso interno de la Iglesia "por el delito de abuso sexual en contra de una menor, con instrucciones del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha llegado al final mediante decreto conclusivo penal, dictando la sentencia de Dimisión del Estado Clerical del Sacerdote".

En noviembre pasado, la Justicia salvadoreña también condenó a 15 años de prisión al sacerdote José Armando Rodríguez Mejía por agredir sexualmente a dos niños de 12 y 14 años.

En junio de 2019, la Iglesia católica de El Salvador creó una comisión especial para proteger a la niñez de abusos sexuales e investigar las denuncias contra sacerdotes involucrados.

"Al presentarse un caso, será ella (la comisión) la que atenderá a la víctima y juzgará si hay fundamento en el caso" para proceder a un proceso de destitución de los religiosos vinculados, dijo en su momento el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar.

En 2015, se dieron a conocer al menos tres abusos sexuales a menores cometidos supuestamente por curas.

En diciembre de 2016, la Iglesia católica salvadoreña retiró a tres religiosos de "todas las atribuciones sacerdotales" por supuestamente abusar sexualmente de niños feligreses en los templos que dirigían.