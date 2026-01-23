Paraguay reitera disposición a "colaborar en la construcción" de transición en Venezuela

"El objetivo del presidente Santiago Peña es colaborar en la construcción de una transición democrática y ordenada, donde los resultados van a surgir a partir de las condiciones que se puedan crear con un grupo de países que conduzcan, junto con Estados Unidos, a un claro proceso de democratización", dijo Ramírez durante una conferencia de prensa.

El titular de Exteriores recordó que Peña, un cercano aliado de Estados Unidos en la región latinoamericana, propuso en el marco del lanzamiento de la Junta de la Paz, que Paraguay integra como miembro fundador por invitación del presidente Donald Trump, que este ente incluya en su agenda la construcción de una transición en Venezuela.

Con todo, indicó que "son los venezolanos los que tienen que construir su democracia", un proceso del que Paraguay, afirmó, estará "atento junto a otros países".

Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tras una operación militar, el pasado 3 de enero, en Caracas, y tres estados vecinos, que dejó entre 100 y 120 muertos, según el fiscal general Tarek William Saab.

Tras la captura de Maduro, quien fuera su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada en medio de la tutela que el presidente Donald Trump afirma ejercer sobre Venezuela.