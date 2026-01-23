Paris Hilton promueve ley contra el “deepfake” y recuerda su vídeo sexual filtrado

Hilton, quien ya logró en 2024 que se aprobara una ley contra el abuso infantil institucional, utiliza ahora su propia historia como advertencia. Recordó la filtración de su video íntimo en 2003 como un acto de explotación que el mundo, en su momento, minimizó.

“Cuando tenía 19 años, unParis Hilton, diosa en el estreno de su documental en Los Ángeles vídeo privado e íntimo mío se compartió con el mundo sin mi consentimiento. La gente lo llamó un escándalo. No lo fue. Fue abuso. En ese momento no había leyes que me protegieran. Ni siquiera había palabras para describir lo que me habían hecho. Internet era aún nuevo, y también lo era la crueldad que conllevaba”, señaló.

Lea más: Paris Hilton, diosa en el estreno de su documental en Los Ángeles

La “epidemia” de los deepfakes

Hilton alertó que la tecnología transformó el acoso en una herramienta masiva y descontrolada. Según sus declaraciones:

Existen más de 100,000 imágenes explícitas falsas de ella circulando en la red.

Ya no se necesita una traición personal para filtrar contenido; basta con un ordenador y la intención de un desconocido.

Casi 1 de cada 8 adolescentes conoce a alguien que fue víctima de desnudos creados con IA.

¿Qué busca la Ley DEFIANCE?

La Ley DEFIANCE busca empoderar a las víctimas de violencia digital otorgándoles herramientas legales para demandar directamente a los creadores y distribuidores de deepfakes sexuales. Al dejar de tratar estos casos como simples burlas o “escándalos” y reconocerlos formalmente como una forma de abuso, la legislación pretende garantizar justicia digital y construir un entorno tecnológico más seguro que proteja la dignidad de las futuras generaciones.

Acompañada por su esposo Carter Reum, Hilton enfatizó que su lucha no es solo por su reputación, sino por la dignidad de todas las mujeres y niñas. “Soy Paris Hilton: mujer, esposa, madre y superviviente. Lo que me hicieron estuvo mal y seguiré diciendo la verdad para proteger a las demás”, concluyó.