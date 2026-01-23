Starmer considera 'insultante' el desprecio de Trump a soldados de la OTAN en Afganistán

"Considero que las palabras del presidente Trump son insultantes, y francamente horribles, y no me sorprende que hayan causado tanto dolor a los parientes de los fallecidos o heridos y, de hecho, en todo el país", dijo el jefe del Gobierno laborista.

Preguntado sobre qué le diría a la británica Diane Dernie, cuyo hijo resultó gravemente herido en esa guerra, Starmer afirmó que él se disculparía.

"He dejado clara mi posición, y lo que le digo a Diane es que, si me hubiera expresado de esa manera o hubiera dicho esas palabras, sin duda me disculparía y le pediría perdón, declaró.

Las palabras pronunciadas por Trump durante una entrevista el jueves con el canal estadounidense Fox News han causado indignación en el Reino Unido, que fue el principal aliado de Washington en la guerra contra los talibanes entre 2001 y 2021 y el segundo país, después de EE.UU., que más bajas mortales sufrió, con 457 fallecidos.

"Nunca los hemos necesitado. Dirán que enviaron algunas tropas a Afganistán… y lo hicieron, pero se mantuvieron un poco atrás, un poco alejadas de las líneas del frente", dijo el presidente, al argumentar que la Alianza Atlántica no acudiría en ayuda de Estados Unidos si éste país se lo solicitara.

Previamente, un portavoz de Downing Street, residencia oficial del primer ministro en Londres, había dicho que Trump "se equivocó" al minimizar el papel de las tropas de la OTAN y subrayó que el Reino Unido está "increíblemente orgulloso" de sus Fuerzas Armadas.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la Alianza Atlántica invocó por primera vez en su historia el Artículo 5, que considera un ataque armado contra un miembro un ataque contra todos, en señal de solidaridad con Estados Unidos.

Washington, con apoyo de Londres, invadió Afganistán el 7 de octubre de 2001, dando inicio a un conflicto que se extendió veinte años.

La OTAN se incorporó plenamente en 2003, asumiendo el mando de la ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad), encargada de estabilizar el país y formar a las fuerzas de seguridad afganas, con contingentes de países como Canadá, Francia o Dinamarca.