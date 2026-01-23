UE en Honduras se congratula por protección de Francia a la titular del ente electoral

"Mi profunda admiración y todo mi respeto por el embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, por su coraje. Enhorabuena por representar tan bien los valores de la UE", indicó Fournier en la red social X.

El diplomático expresó su admiración a Prieto luego de que Hall señaló hoy, también en X, que fue víctima de "persecución del oficialismo" durante la crisis política que vivió Honduras durante el proceso de las elecciones generales, las que ganó Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional.

"La noche del 11 de diciembre de 2025, el oficialismo emprendió un nuevo ataque contra las dos Consejeras Propietarias del CNE, al intentar aprehendernos ilegalmente. Hoy puedo decirles que, esa noche, al salir de mi vivienda sin tener un sitio donde refugiarme, viví momentos de extrema tensión e incertidumbre", indicó Hall en una carta de agradecimiento al embajador de Francia en Tegucigalpa.

"En medio de esa situación extrema, recibí su mensaje oportuno, firme y solidario, donde me ofreció amparo y protección en la residencia que usted dignamente ocupa", añade la carta de Hall al embajador francés.

"Gracias Cédric por brindarme resguardo seguro en la residencia que ocupas y por tu apoyo diario. No solamente protegiste mi libertad personal; pues, tener un sitio seguro permitió que continuara mi desempeño como Presidenta del CNE en momentos donde el país y el mundo esperaban la declaratoria de las Elecciones Generales", expresó la consejera presidenta del organismo electoral.

En declaraciones a Radio América, de Tegucigalpa, el embajador de Francia dijo que "habiendo sido testigo de las presiones y amenazas a las que había sido sometida la consejera (Hall) a lo largo de los meses anteriores y frente a la urgencia de resguardarla, como embajador, pero sobre todo como ser humano, no dudé un segundo en proponerle que viniera a la residencia de Francia".

Señaló además que "como le corresponde a una representación diplomática acreditada en Honduras, la Embajada de Francia jugó un papel de observador independiente, atento y neutro, negándose a cualquier tipo de injerencia en el proceso electoral, y abierto a contactos con todas las fuerzas políticas presentes".

Prieto también resaltó "el rol determinante y valioso" del embajador Fournier", de quien dijo que le acompañó y brindó "apoyo todo el tiempo" que la consejera Hall estuvo en su residencia.

Hall y López, denunciaron desde antes de las elecciones que estaban siendo víctimas de ataques y que desde la Fiscalía y otras instituciones del Estado se les estaba persiguiendo.