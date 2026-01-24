El alcalde de Manchester, posible rival de Starmer, busca volver al Parlamento

Burnham, una figura popular en las filas laboristas, informó de que pedirá permiso para ser el candidato laborista en la elección por la circunscripción inglesa de Gorton & Denton, que quedó vacante tras la reciente dimisión de su diputado, el laborista Andrew Gwynne.

El político ha solicitado el permiso al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista (NEC, en inglés), según lo afirmó en su página de la red social X, en la que reconoció que se trató de una decisión "difícil", pero que consideró era el momento de "defender con la mayor firmeza posible nuestros principios".

No obstante, el NEC aún puede bloquear su candidatura al denegarle el permiso, y, según los medios, algunos partidarios de Starmer se estarían movilizando para impedir que se presente como candidato.

En una carta dirigida al NEC para pedir la autorización, Burnham afirmó haber "considerado cuidadosamente qué es lo mejor para nuestro partido y la región de la ciudad que represento" tras el anuncio de unas elecciones parciales que "nadie quería ni esperaba".

Argumentó que hay "una amenaza directa a todo lo que el Gran Manchester siempre ha sido, proveniente de una política que busca enfrentar a las personas entre sí. Considero estos comicios parciales como la primera línea de esa lucha por el estilo de vida de Manchester".

Los sondeos sobre intención de voto sitúan en primer lugar a la formación populista de derecha Reform UK, que centra su discurso en combatir la inmigración irregular.

Hoy, tanto la "número dos" del laborismo, Lucy Powell, como el alcalde de Londres, Sadiq Khan, han pedido que se le permita a Burnham ser el aspirante de la circunscripción del norte de Inglaterra.

"Creo que si Andy Burnham quiere ser miembro del Parlamento, debería serlo", dijo hoy Khan.

Burnham ya se había presentado sin éxito al liderazgo laborista en 2010 y 2015. El eventual ingreso del político a la Cámara de los Comunes (baja) le permitiría desafiar el liderazgo del primer ministro, cuyo apoyo ha caído en las encuestas sobre intención de voto.

Desde el año 2017, Burnham es alcalde de Manchester y antes fue diputado por la circunscripción inglesa de Leigh.