Macron considera "intolerables" las palabras de Trump sobre el compromiso en Afganistán

"Esas declaraciones inaceptables no merecen ningún comentario", aseguró Macron, según reportó su entorno a medios locales.

"Es a las familias de nuestros soldados caídos a las que el jefe del Estado desea aportar apoyo y reiterar el reconocimiento y la memoria respetuosa de la nación", agregó.

Macron se suma así a otros líderes de la OTAN, como el primer ministro británico, Keir Starmer, que considero "insultantes" las palabras de Trump.

También la primera ministra británica, así como los responsables de Defensa de Alemania e Italia, rechazaron las "lecciones" del presidente de Estados Unidos.

"Nunca los hemos necesitado. Dirán que enviaron algunas tropas a Afganistán… y lo hicieron, pero se mantuvieron un poco atrás, un poco alejadas de las líneas del frente", dijo Trump a la televisión Fox News el pasado jueves, para argumentar que los aliados de la OTAN nunca acudirían en apoyo de Estados Unidos.