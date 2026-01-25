Activistas y opositores entre presos políticos por excarcelar en Venezuela

A medida que se conocen las excarcelaciones, familiares, ONG y activistas reclaman la publicación de las listas con los nombres de los detenidos, un pedido que el presidente del Parlamento y negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez, se ha dicho dispuesto a atender, sin que hasta el momento se haya concretado.

Mientras la mandataria encargada cifró este viernes en 626 las personas excarceladas, Foro Penal asegura haber verificado 156 excarcelaciones y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, dice que ha confirmado 173.

Estos son algunos de los presos políticos más conocidos:

Tras varios meses en la clandestinidad, el exdiputado Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder opositora María Corina Machado, fue detenido el 23 de mayo de 2025 en un operativo policial dirigido a desmantelar un presunto plan para "boicotear", con supuestos "actos terroristas", los comicios regionales y legislativos celebrados ese mes.

También fueron detenidas en ese entonces 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno.

La última vez que Guanipa apareció en público fue el 9 de enero del año pasado, en la víspera de la juramentación de Nicolás Maduro para un cuestionado tercer mandato consecutivo.

Ese día, el dirigente acompañó a Machado en una protesta en Caracas en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que el ente electoral proclamó el triunfo de Maduro.

Uno de los aliados más cercanos de María Corina Machado, fue detenido el 27 de agosto de 2024, casi un mes después de las presidenciales de ese año, tras ser vinculado con la divulgación de las actas electorales que la oposición mayoritaria asegura haber recolectado en los comicios y que presenta como pruebas de la reclamada victoria de González Urrutia, que el chavismo tildó de falsas.

El 2 de septiembre de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio de Rocha, tras considerar que "se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela".

El exdiputado fue detenido el 30 de julio de 2024.

En septiembre de ese año, el fiscal general, Tarek William Saab, lo vinculó con la divulgación de más del 80 % de las actas de votación que la oposición mayoritaria asegura haber recolectado.

Superlano fue candidato a los comicios regionales de 2021 por el estado Barinas -cuna del fallecido presidente Hugo Chávez- y triunfó por un estrecho margen, un resultado que fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) bajo el argumento de que el opositor estaba inhabilitado para participar en esas votaciones.

El director de la ONG Fundaredes fue detenido el 2 de julio de 2021, luego de acudir a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sujetos sin identificar, según la organización.

Ante la falta de datos oficiales, el activista fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que tuvo lugar ese año en la frontera entre ambos países.

Tarazona enfrenta acusaciones por presunta incitación al odio, terrorismo y "traición a la patria".

La coordinadora de Formación de la ONG Súmate fue detenida en agosto de 2024 "sin orden judicial y bajo engaño en la ciudad de Los Teques, estado Miranda (norte)", según ha informado esta organización.

Posteriormente, fue acusada de los presuntos delitos de instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo.

Súmate ha denunciado que la acusación se basa en dos mensajes publicados en la red social X con fecha "posterior a su privación de libertad personal, que nunca emitió y que no aparecen en su cuenta personal".

La activista del partido Vente Venezuela -que lidera Machado- en el estado Portuguesa (oeste) fue detenida el 6 de agosto de 2024, cuando transmitió en vivo en Instagram el momento en que funcionarios de seguridad del Estado llegaron a su residencia y se la llevaron.

Previamente, Oropeza había alertado sobre una operación de detención contra opositores.

El 13 de mayo de 2025, el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó el arresto del abogado y miembro de la ONG Provea, tras ser acusado por su presunta vinculación con una trama para "generar violencia" en los comicios regionales y legislativos de ese mes.

Provea había denunciado, tres días antes del anuncio del titular del Ministerio Público, que se desconocía el paradero de Torres. El activista es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, debido, según el organismo interamericano, "a las amenazas y actos de hostigamiento que ha sufrido por su labor" en Venezuela.