Al menos 26 muertos por cólera en Sudán del Sur en medio de desplazamientos por conflicto

Las autoridades sanitarias sursudanesas informaron de otros 900 casos sospechosos de cólera desde el inicio del nuevo brote la semana pasada, y advirtieron de que los desplazamientos provocados por el conflicto armado entre Ejército y oposición aceleran la propagación de la enfermedad, que se transmite por medio de agua o comida contaminada y puede matar en cuestión de horas si no es tratada.

Arak Simon, responsable de salud del condado de Duk, donde se produjeron las muertes, explicó a EFE que "la inseguridad ha empujado a muchas familias a instalarse a lo largo de los canales y en lugares temporales donde el acceso al agua potable y a letrinas es extremadamente limitado".

También distintas agencias de ayuda se sumaron a esta denuncia y recordaron que se están creando las condiciones ideales para la propagación del cólera.

Según las autoridades locales, el brote está sobrecargando las instalaciones sanitarias del estado de Jonglei, que ya se enfrentaban antes a la escasez de suministros y que ahora se ven obligadas a racionar la atención médica a medida que se siguen registrando nuevos casos de cólera.

Simon advirtió de que "sin ayuda inmediata, temen que el número de muertes pueda aumentar".

El año pasado nueve de los diez estados que conforman Sudán del Sur se vieron afectados por otro brote de cólera que dejó al menos 1.500 muertos.

La Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos para Sudán del Sur estima que más de 100.000 personas han sido desplazadas forzosamente en Jonglei desde finales de diciembre de 2025, muchas de las cuales han huido sin comida, refugio ni acceso a servicios básicos.

El país más joven del mundo, independizado de Sudán en 2011, lleva sumido en una escalada bélica entre Gobierno y oposición desde marzo de 2025 y durante este mes de enero los combates se han recrudecido en el estado de Jonglei.