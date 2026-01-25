Perú declara patrimonio de la nación 22 obras de Ribeyro, "el fundador de la Lima moderna"

A través de una resolución viceministerial publicada esta semana en el diario oficial El Peruano, el ministerio indica que dichas obras pertenecen a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

"Es considerado el mejor cuentista peruano de todos los tiempos (Luchting, 1988) y uno de los más importantes en lengua española del siglo XX (Higgins, 1991), así como el fundador literario de la Lima moderna", reza el documento oficial.

El Gobierno peruano expone que declara como patrimonio cultural de la nación dichas obras de Ribeyro (1929-1994), escritor y ensayista peruano de la Generación del 50, porque es uno de los autores más importantes de la escena literaria nacional contemporánea y uno de los principales narradores hispanoamericanos del siglo XX.

"La importancia de la obra de Julio Ramón Ribeyro se funda en el fuerte vínculo que existe entre el contenido de las obras y la realidad nacional peruana. Las obras propuestas tuvieron un fuerte impacto en el campo literario, contribuyendo a la construcción de una nueva representación de la ciudad de Lima y sus habitantes", añade la resolución.

En cuanto a la relevancia de los ejemplares, las 22 obras son primeras ediciones y una buena parte de estas destacan por los importantes editores, editoriales e imprentas que estuvieron detrás de sus publicaciones, como Juan Mejía Baca, Milla Batres, Mosca Azul, Minerva y, en algunos casos, instituciones como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el Instituto Nacional de Cultura y la Municipalidad de Lima.

El ministerio sostuvo que Ribeyro transformó el género de los cuentos y marcó un hito en la historia de la literatura peruana.

El Ejecutivo también subrayó el valor histórico y artístico de sus novelas, como 'Cambio de guardia', que "marcó un hito en la literatura peruana, siendo el último aporte de la corriente neorrealista de la Generación del 50" y de su producción teatral, donde destacó 'Vida y pasión de Santiago el pajarero' y 'Atusparia'.