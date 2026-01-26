1.140 novelas de España, Argentina, Colombia o México aspiran al Premio Alfaguara 2026

El premio, uno de los más importantes galardones literarios otorgado a una obra inédita escrita en español, está dotado con 175.000 dólares estadounidenses (147.000 euros, aproximadamente), una figura del escultor español Martín Chirino (1925-2019) y la publicación de la novela de forma simultánea en España, Estados Unidos y América Latina.

De las 1.140 obras presentadas, 524 provienen de España, 171 de Argentina, 169 de México, 109 de Colombia, 62 de Estados Unidos, 49 de Chile, 34 de Perú y 22 de Uruguay.

En el jurado de esta edición del premio, presidido por el escritor mexicano Jorge Volpi, se encuentran también la escritora argentina Agustina Bazterrica y la mexicana Brenda Navarro, el periodista español Óscar López, la 'scout' (ojeadora o cazatalentos) y programadora cultural Camila Enrich, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes, quien tiene voz pero no voto.

El acto en el que se fallará el Premio Alfaguara de Novela 2026 se celebrará mañana, martes, en la ciudad de Madrid, en concreto, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento de la capital española.

Además, el fallo se retransmitirá a través de la web del premio a partir de las 15:30 horas (14:30 GMT), y la novela ganadora se publicará el 26 de marzo.

En 2025, el ganador del Premio Alfaguara de Novela fue el escritor argentino Guillermo Saccomanno con 'Arderá el viento'. Con anterioridad recayó en autores como Sergio del Molino por 'Los alemanes', Guillermo Arriaga por 'Salvar el fuego', Ray Loriga por 'Rendición', Carla Guelfenbein por 'Contigo en la distancia' o el propio Volpi por 'Una novela criminal', entre otros.

Alfaguara, sello fundado en 1964 y que desde 2014 forma parte de Penguin Random House Grupo Editorial, celebró este premio por primera vez un año después de su fundación.

Más de tres décadas después, en 1998, el galardón fue relanzado por el entonces periodista y escritor Juan Cruz, director literario de Alfaguara entre 1992 y 1998. En esta última etapa, a través de sus veintiocho ediciones, las obras ganadoras han sumado más de tres millones de lectores.

Solo en seis ocasiones el premio lo han ganado mujeres escritoras, lo que supone un 21 %: Clara Sánchez (2000), Elena Poniatowska (2001), Laura Restrepo (2004), Graciela Montes y Ema Wolf (2005), Carla Guelfenbein (2015) y Pilar Quintana (2021).