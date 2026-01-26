Nuevo parón ferroviario en la región española de Cataluña por dos fallos informáticos

Tras un accidente con una víctima mortal la semana pasada y varios días de altibajos en el servicio, la incidencia informática de hoy afectó al centro local de comunicación de Adif, la empresa estatal que gestiona la infraestructura por donde circulan los trenes.

A primera hora de la mañana comenzó el tránsito ferroviario con la previsión de recuperar los tres principales corredores afectados, que concentran el 87 % de los usuarios.

Sin embargo, una media hora más tarde, la empresa pública ferroviaria Renfe anunciaba la suspensión de toda la circulación de trenes de cercanías por el motivo citado.

A los pocos minutos, Adif comunicó la resolución de la incidencia, pero la vuelta a la normalidad se frustraba otra vez al reproducirse el problema unos diez minutos después, para comunicar que el fallo estaba solucionado poco tiempo más tarde.

La circulación de trenes sigue por ahora con "alteraciones generalizadas" y se irá recuperando, según Renfe, de manera progresiva, lo que afecta a miles de viajeros que se desplazan al trabajo, centros de estudios, sanitarios, comerciales o a realizar las gestiones cotidianas más variadas.

Esto repercutió en el tráfico de carretera, con atascos algo más largos que otros lunes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo a Televisión Española que una de las hipótesis de la caída del servicio de cercanías y media distancia de Cataluña (8,3 millones de habitantes) es que se haya producido un ciberataque, algo que se investiga, pues son dos fallos informáticos "en poco tiempo", sin darlo por seguro, según matizó.

"No descartamos ninguna opción. No sabemos qué ha pasado", apuntó en declaraciones a Catalunya Ràdio, el director de comunicación de Adif, Salvador Almenar.

Un maquinista en prácticas murió y otras 37 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, el 20 de enero al chocar un tren contra un muro de contención que cayó a la vía, entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), a causa de un temporal.