Productor chino de bebidas Eastroc saldrá a bolsa en Hong Kong por 1.300 millones dólares

Según indicó la compañía en un comunicado a ese parqué, la oferta se compone de unos 40,9 millones de acciones a un precio por unidad de 248 dólares hongkoneses (31,8 dólares, 26,8 euros), lo cual se traduciría en una recaudación total de unos 10.141 millones de dólares hongkoneses (1.301 millones de dólares, 1.097 millones de euros).

Este precio, apunta Bloomberg, representa un descuento del 12,6 % con respecto a su último cierre en la Bolsa de Shanghái, donde cotiza desde 2021, y situaría su valoración bursátil total en unos 21.000 millones de dólares.

El debut de Eastroc, con sede en la megalópolis suroriental de Shenzhen y también fabricante de bebidas para deportistas y otros refrescos como tés y zumos, está fijado para el próximo 3 de febrero.

La compañía destinará lo recaudado a reforzar la producción y actualizar sus cadenas de suministro, a construcción de marca, a expansión tanto a nivel doméstico como internacional o a posibles inversiones y adquisiciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 2024, Eastroc obtuvo un beneficio neto equivalente a unos 473 millones de dólares, y se espera que la cifra se eleve hasta unos 645 millones en las cuentas del ejercicio 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Bolsa de Hong Kong atrajo a 119 nuevas empresas a lo largo del último año, acumulando el equivalente a unos 36.672 millones de dólares en salidas a bolsa y aglutinando cuatro de las diez mayores del año a nivel mundial, y va camino de registrar el mejor mes de enero de su historia, impulsada principalmente por el furor por la inteligencia artificial (IA).