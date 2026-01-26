Von der Leyen pide combatir la "distorsión" del Holocausto y el antisemitismo "creciente"

"Nada puede justificar jamás la distorsión, la minimización o la instrumentalización de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Europa. Hemos presenciado un aumento de actos antisemitas en toda Europa, que obliga a muchos judíos a ocultar su identidad y vivir con miedo. Esto es inaceptable. No hay cabida ni justificación para el antisemitismo", expresó Von der Leyen en la víspera del homenaje.

La jefa del Ejecutivo comunitario alertó de que la UE asiste hoy a un intento de "distorsión del Holocausto" con el que se pretende "dividirnos, relativizar la delincuencia y alimentar el antisemitismo".

Por ello, apeló a la necesidad de eliminar el odio contra este grupo religioso, incluida su manifestación en entornos digitales, y a "fomentar la vida judía" en todos los Estados miembros del bloque.

"Apoyamos a nuestras comunidades judías europeas. La vida judía en Europa debe prosperar, no esconderse. Europa debe ser un lugar seguro para los judíos y las personas de todas las confesiones", señaló.

Para Von der Leyen, la conmemoración del Holocausto es un pilar que cobra "cada vez más importancia", no solo por el antisemitismo, sino también porque Europa se acerca al fin de la "era del testigo", en la que se pierden las voces que sobrevivieron en los campos de concentración y exterminio.

"Con el fallecimiento de los últimos supervivientes, nuestra responsabilidad aumenta. Debemos encontrar nuevas maneras de recordar las atrocidades, contar la verdad de lo ocurrido y aprender del pasado", dijo.

Por ello, puso en valor las iniciativas que salvaguardan los sitios donde ocurrió el Holocausto, que consideró claves para fortalecer su visibilidad y reconocimiento intergeneracional.

"La memoria no es algo que se da por sentado. Depende de nosotros. Debe seguir siendo precisa, relevante y significativa. Esta es nuestra responsabilidad compartida y nuestro compromiso permanente como europeos", zanjó.