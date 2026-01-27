Asfura promete no fallar a Honduras, reducir el Estado y llama a trabajar con compromiso

"Honduras, no te voy a fallar, vamos a estar bien. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, Dios bendiga a Honduras", expresó el nuevo mandatario en su discurso de investidura, a la que no invitó a ningún presidente ni jefes de Estado de otros países como medida de austeridad.

El nuevo mandatario juró su cargo ante la Constitución en una sobria ceremonia en el Parlamento hondureño, alejada de las tradicionales investiduras multitudinarias, marcando el retorno al poder del conservador Partido Nacional tras el mandato de la izquierdista Xiomara Castro, quien este mismo día se incorporó como diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en representación de su país.

Asfura no fue reconocido como presidente por Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), aduciendo que hubo "fraude" en los comicios generales del 30 de noviembre, aunque el lunes le deseó "suerte".

El nuevo jefe de Estado delineó los ejes prioritarios de su Administración, centrados en la salud, la educación, el empleo y la eficiencia gubernamental, e hizo un llamado a trabajar con compromiso y humildad.

"Tenemos que ponernos a trabajar, trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras. El tiempo empezó a correr, no podemos perdernos, tenemos que resolver problemas a la gente para servir", subrayó.

Asfura, quien tres días antes de las elecciones recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su gobierno cerrará alrededor de 38 instituciones para "tener una mayor eficiencia" y poder dedicar recursos "realmente a resolver problemas".

En el ámbito sanitario, se comprometió a eliminar la mora quirúrgica y el desabastecimiento de medicamentos, mientras que en educación anunció la impresión de diez millones de libros para beneficiar a más de 1,2 millones de estudiantes en todo el país.

El mandatario también destacó la generación de empleo mediante el impulso a la inversión y la ejecución de obras de infraestructura, además de programas de alcance nacional, e instó a dejar atrás la confrontación política.

Su primer acto como presidente de Honduras fue la firma de un decreto para poner en venta el avión presidencial, adquirido durante la Administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022) con apoyo de Taiwán.

Mientras se desarrollaba la ceremonia, en la que también juraron el cargo los designados presidenciales (vicepresidentes) María Antonieta Mejía, Carlos Flores y Diana Herrera, cientos de simpatizantes del Partido Nacional se congregaron en los alrededores del Parlamento con banderas nacionales, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Pese a la ausencia de mandatarios extranjeros, la comunidad internacional estuvo representada por embajadores y representantes de organismos acreditados en el país.

El embajador de España en Tegucigalpa, Diego Nuño García, afirmó a EFE que las relaciones bilaterales "van a seguir mejorando" con el gobierno de Asfura.

La investidura de Asfura "marca una nueva etapa para Honduras muy esperanzadora, y estoy convencido de que las relaciones de Honduras con nuestro país van a seguir mejorando, vamos a seguir avanzando con este nuevo gobierno", subrayó el diplomático.

Por su parte, la encargada de Negocios de la Embajada estadounidense en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey, destacó el inicio de un "nuevo capítulo" en la relación con Honduras tras la investidura de Asfura.

El "nuevo capítulo" será "con oportunidades para avanzar juntos en prioridades compartidas en materia de seguridad, cooperación económica y el fortalecimiento de los lazos entre nuestras naciones", añade el escueto mensaje de Hoey.

Tras la ceremonia, el presidente hondureño recibió las cartas credenciales de los embajadores de la Unión Europea (UE), Gonzalo Fournier, y de Israel, Nadav Goren, tras varios meses de espera.