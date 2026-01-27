Bukele obtiene una nota de 8,39 por su gestión en El Salvador en 2025, revela una encuesta

La nota otorgada a Bukele de 8,39 es superior en 0,26 puntos al 8,13 registrado para el año 2024, mientras que la nota dada al desempeño de su Gobierno es de 8,33, reveló el Iudop - que es parte de la Universidad Centroamericana (UCA)-.

La encuesta indica también que el 58,3 % de los salvadoreños tiene mucha confianza en Bukele y el 21,1 % tiene alguna confianza. En tanto, el 14,1 % dijo que poca y el 6,6 % que ninguna confianza en el mandatario.

Las instituciones que mayores niveles de "mucha confianza" alcanzaron son el Gobierno Central (48,3 %), las Fuerza Armada (47,6 %) y Policía Nacional Civil (45,2 %).

La vicerrectora Académica de la UCA, Amparo Marroquín Parducci, dijo durante la presentación que este nivel de confianza "tiene sentido porque continúa viéndose que la seguridad es el aspecto mejor evaluado para el país".

"En coherencia con el logro de la seguridad, la población continúa reconociendo y evidenciando que esas son las instituciones que mayor confianza le generan", añadió.

Bukele cumplirá en junio de 2026 dos años de su segundo mandato consecutivo, al que llegó pese a la prohibición constitucional de la reelección inmediata, y ha manifestado que le gustaría estar al menos 10 años más en el poder Ejecutivo.

De acuerdo con esta encuesta, la situación de la economía se posicionó, por segundo año consecutivo, como el principal problema para los salvadoreños, por delante de la seguridad y las pandillas. Sin embargo, el 62,7 % manifestó que la seguridad es el principal logro.

El Salvador cerró el 2025 con una caída de los homicidios hasta los 82, baja que el Gobierno de Bukele atribuye principalmente al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, con el que se suspenden garantías constitucionales.

El régimen de excepción cumplirá cuatro años de vigencia en marzo de este año y ha dejado más de 90.000 detenciones, la muerte de unas 470 personas en las cárceles y más de 6.400 denuncias de atropellos, como detenciones arbitrarias y torturas, según denunciaron organizaciones humanitarias.

La encuesta del Iudop se realizó entre el 2 y 12 de diciembre de 2025 con una muestra de 1.268 entrevistas a nivel nacional, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error alrededor del 2,7 %.