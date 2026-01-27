EE.UU. se compromete a colaborar con Argelia tras abordar el tema del Sáhara Occidental

El enviado manifestó en declaraciones a la prensa argelina su compromiso y el del presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboun, en "fortalecer la cooperación" para impulsar la paz y para tratar las cuestiones de seguridad regionales.

Previamente, Boulos había conversado con el ministro de Exteriores argelino, Ahmed Attaf, sobre la situación en el continente africano, "en particular la situación en las regiones del Sahel y el Sáhara Occidental", informó un comunicado del Ministerio de Exteriores de Argelia.

La visita de Boulos a Argelia -actor clave junto con Mauritania en futuras negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario sobre el Sáhara Occidental- se produce después de que la prensa saharaui anunciara unos primeros contactos este mes del movimiento independentista con Estados Unidos, durante una visita a Washington de la cual no ha trascendido información ni comunicación oficial.

El pasado octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que pide tomar en consideración en unas negociaciones futuras la propuesta de autonomía de Marruecos, que Rabat presentó en 2007 como solución al conflicto sobre la excolonia española.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Polisario por su parte, que se ha mostrado abierto a las negociaciones directas con Marruecos, defiende el derecho a la autodeterminación que contemple también la independencia del territorio que controla en 80 % Rabat.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Argelia, entonces miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, no participó en la votación -redactada e impulsada por Estados Unidos-, ya que según el país magrebí, "está por debajo de las aspiraciones legítimas del pueblo saharaui".

El enviado especial de Trump reafirmó mediante su cuenta X la "sólida relación bilateral" entre Washignton y Argel, y aseguró que los dos países "avanzan" en la promoción de la seguridad regional.