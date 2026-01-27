El 20,28% de la población en España es de origen inmigrante, según un informe

Esta es la radiografía de la migración según un informe elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) con datos actualizados a 1 de enero de 2025 y basado en el análisis del censo anual del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los registros del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), que revelan "una transformación profunda en la estructura social del país".

El estudio, al que tuvo acceso EFE, desvela "una cifra histórica": La población de origen inmigrado (que suma a las personas nacidas en el extranjero y a la población extranjera nacida en España) asciende a 9.963.353 personas, lo que representa el 20,28% de la población total, una de cada cinco personas.

El informe destaca además que la inmigración es el factor determinante para el crecimiento poblacional. Entre 2021 y 2025, mientras la población total creció en 1,7 millones, la de origen inmigrado aumentó en más de 2,1 millones, lo que compensó una disminución de 429.133 personas en la población "autóctona" (españoles nacidos en España).

Marruecos sigue siendo el principal país de origen de la población de procedencia inmigrante, tanto por nacimiento (1.165.955) como por nacionalidad (968.999). Representa el 12,37% de todos los nacidos en el extranjero residentes en España,

No obstante, según este estudio, "el dinamismo actual" está liderado por los flujos procedentes de Iberoamérica. Los incrementos más significativos en 2024 correspondieron a personas nacidas en Colombia (+121.425) y Venezuela (+92.547), mientras que grupos históricos como el rumano, el británico o el ucraniano experimentaron retrocesos en sus cifras de residentes.

El informe confirma también la hegemonía de la inmigración que llega por vía aérea desde Iberoamérica, de mayor peso que la de las llegadas por mar de origen africano, pese a que el foco mediático se sitúe en las costas.

Además, grupos como el senegalés muestran que, tras las dificultades de la ruta canaria, por la que los migrantes llegan en embarcaciones precarias, existe un proceso de asentamiento efectivo que se refleja en un fuerte aumento del padrón en 2024 (13.711 personas), indicando que la población logra finalmente establecer su residencia.

En cambio, otros colectivos como el maliense, el guineano o el mauritano revelan que España funciona frecuentemente como un puente.

En el caso de Mali, hay más personas con tarjeta de residencia que empadronadas (+3.294), lo que sugiere movimientos secundarios hacia otros países europeos como Francia una vez obtenida la documentación en España.

"Entender estas migraciones es comprender que España no es solo un destino, sino un nodo vital en la movilidad humana global", subraya el informe.

El SJM identifica también una "preocupante bolsa de irregularidad administrativa", deducida del contraste entre los datos de empadronamiento (INE) y las tarjetas de residencia en vigor.

Una situación que ve "especialmente alarmante" en el colectivo colombiano (con una diferencia de -410.670 personas), seguido por venezolanos (-165.096) y peruanos (-146.203).

Cifras, advierte el informe, que reflejan las trabas administrativas para la regularización y el empadronamiento, y, con ello, al acceso a derechos fundamentales.

En cuanto al asentamiento de la población inmigrante, las Islas Baleares (Mediterráneo) lideran la clasificación con un 28,68% de población nacida en el extranjero, seguidas de Cataluña, en el noreste (25,10%) y Madrid (24,88%).

El estudio refleja también un papel de "rescate demográfico" en regiones muy envejecidas, donde la inmigración se ha convertido en el único factor de crecimiento relevante.