Gobernadora de Nueva York alerta de riesgos si no se financia túnel ferroviario del Hudson

La construcción del 'Getaway' se detendrá la próxima semana, con riesgo de morir, si la Administración de Donald Trump no restablece los 16.000 millones de dólares necesarios para continuar los trabajos, que comenzaron hace poco más de un año, advirtió durante una audiencia pública la Comisión de Desarrollo del Getaway.

El proyecto, que se extiende por unas nueve millas (unos 14,5 kilómetros), conectando nuevas vías ferroviarias aún en construcción, desde Nueva Jersey, pasando por debajo del río Hudson, hasta llegar a la estación Penn Station en Manhattan.

Está previsto que los trabajos concluyan en el año 2035.

El anuncio de la Comisión "es solo el último daño colateral de la venganza de Donald Trump por perjudicar a los neoyorquinos a toda costa", afirmó Hochul tras conocer el informe de la Comisión.

"Hay mucho en juego: cientos de miles de personas que viajan diariamente al trabajo, 10.000 empleos sindicalizados y miles de millones de dólares en beneficios económicos. Todo ello está ahora en peligro por los intentos de Trump de arrebatarle a Nueva York la financiación para infraestructuras", señaló la demócrata.

"No se equivoquen, el túnel Gateway es vital para la economía de este estado y de toda la región, y lucharé con todas mis fuerzas para garantizar que se construya", aseguró la gobernadora.

Los fondos para esta financiación fueron detenidos en octubre cuando el gobierno federal estuvo bloqueado más de 40 días por la falta de acuerdo entre los legisladores republicanos y demócratas del Congreso para aprobar un nuevo presupuesto.

Funcionarios del Departamento de Transporte de EE.UU. afirmaron al New York Times que la financiación permanecería suspendida hasta que se revisaran los contratos del proyecto para comprobar su cumplimiento con las nuevas normas sobre empresas propiedad de mujeres y minorías.