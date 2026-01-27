Hombre rocía con líquido a congresista demócrata Ilhan Omar en un mítin en Mineápolis

Omar, que ha sido objeto frecuente de ataques del Gobierno de Donald Trump y estaba dando un mítin, crítico los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Mineápolis cuando un hombre que estaba sentado entre el público frente a ella se levantó y la agredió.

El hombre disparó con una jeringuilla un líquido hacia el torso de Omar y después se acercó señalándola con la mano antes de que un miembro de seguridad se abalanzara sobre él, según un vídeo del incidente publicado por Fox News.

De acuerdo con los medios locales, que citan comentarios del equipo de Omar, la sustancia tenía un "fuerte olor" y posiblemente era vinagre.

En el momento de la agresión, la congresista reivindicaba la abolición de ICE y la "dimisión o destitución" de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como han reclamado otros demócratas tras las muertes de dos manifestantes por disparos de agentes federales este enero.

Después de que el miembro de seguridad redujera en el suelo al agresor, se escucha a varias personas en el público exclamando con preocupación mientras la congresista hace señas de querer continuar hablando.

"Vamos a continuar. Estos malditos idiotas no van a salirse con la suya", se escuchar decir a Omar entre aplausos, y poco después declara desde el podio: "Esta es la realidad que la gente como este hombre feo no entiende: Minesota es fuerte y resistiremos frente a cualquier cosa que nos lancen".

La congresista musulmana y de origen somalí se ha convertido en una diana de los ataques de Trump, y el lunes mismo el presidente la señaló por, según él, abandonar Somalia "sin nada" y tener ahora "un patrimonio de más de 44 millones de dólares".