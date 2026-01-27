La India y la UE, listas para anunciar el cierre de sus negociaciones comerciales

Se prevé que el anuncio lo realicen el primer ministro indio, Narendra Modi, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras su reunión bilateral en la capital, en una jornada marcada por la cumbre India-UE, en la que también participará el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

De confirmarse, el acuerdo afectaría a más de 2.000 millones de personas y abarcaría a dos bloques que representan cerca de una cuarta parte del PIB mundial, lo que lo situaría entre los mayores pactos comerciales bilaterales negociados hasta la fecha.

Fuentes del Gobierno indio confirmaron el lunes que las negociaciones a nivel técnico han quedado concluidas y que ambas partes están listas para anunciar el cierre del acuerdo, según declaró a medios el secretario de Comercio, Rajesh Agrawal.

Tras el anuncio, el acuerdo deberá completar todavía un proceso de revisión legal del texto, su firma formal y la posterior ratificación por parte de los Estados miembros de la UE antes de su entrada en vigor, unos trámites que podrían prolongarse durante varios meses.

Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos bloques se iniciaron en 2007 y atravesaron largos periodos de bloqueo por discrepancias en ámbitos como el acceso a mercados sensibles, la protección medioambiental, la inversión y la movilidad, antes de ser reactivadas en 2022 con un enfoque más pragmático.

Los principales líderes europeos han ido llegando a la capital india desde el pasado fin de semana y participaron el lunes como invitados de honor en las celebraciones del Día de la República junto a Modi.

Este martes también se reunirán la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y el ministro indio de Defensa, Rajnath Singh, para el cierre de un Acuerdo de Seguridad y Defensa, con el que ambas partes buscan elevar su cooperación estratégica, y que incluye cooperación en ciberseguridad y ejercicios navales conjuntos.

Además de los acuerdos comerciales y de defensa, se espera que la cumbre aborde un nuevo marco de cooperación en materia de movilidad, centrado en estudiantes, investigadores y profesionales cualificados.