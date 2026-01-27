‘Una batalla tras otra’ y ‘Pecadores’ lideran las nominaciones a los premios BAFTA 2026

En la lista de las películas más nominadas en esta 79 edición de los BAFTA le siguieron ‘Hamnet’ y ‘Marty Supremo’, con once nominaciones; ‘Frankenstein’ y ‘Valor Sentimental’, con ocho cada una, además de ‘I Swear’ y ‘Bugonia’, con cinco.

Tres nominaciones lograron ‘The ballad of Wallis Island’, ‘Pillion’ y ‘F1’, mientras que ‘Wicked: For Good’, ‘Zootopia 2’ y la brasileña ‘El agente secreto’ consiguieron dos, esta última tanto en la categoría de mejor guion original como en la de mejor película de habla no inglesa.

En esta última categoría también se medirá con el filme español ‘Sirat’, del director español Óliver Laxe, que también logró una nominación.

De las 220 películas que se presentaron inicialmente al galardón, 82 lograron ser preseleccionadas y tan solo 46 han recibido nominaciones este martes.

Los actores Aimee Lou Wood y David Jonsson fueron los encargados de anunciar las nominaciones en una ceremonia celebrada este martes en la sede de BAFTA, en el centro de Londres.

La ceremonia de entrega de la 79 edición de los premios BAFTA, presentada por primera vez por el actor y presentador escocés Alan Cumming, tendrá lugar el próximo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres.