ONGs culpan a "décadas de fallas" en Nueva York por muertes de sin techo durante tormenta

La organización legal sin ánimo de lucro y la ONG indicaron que, durante años, la ciudad ha fallado a los neoyorquinos que han enfrentado redadas incesantes contra personas sin hogar e inmigrantes indocumentados, en muchos casos para identificar, detener o reubicar a estas personas, por lo que muchos evitan por completo las acciones del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS).

"Con demasiada frecuencia, estas acciones han significado la pérdida de sus pertenencias, interacciones hostiles con las fuerzas del orden y la falta de ayuda significativa", indicaron en un comunicado conjunto, en el que señalaron además que coinciden con el alcalde Zohran Mamdani en que es necesario ampliar los servicios de asistencia social para ayudar a más neoyorquinos.

Mamdani confirmó este martes las muertes de diez personas halladas a la intemperie pero esperan por la autopsia para confirmar si murieron por hipotermia.

Las organizaciones afirmaron además que los trabajadores sociales carecen de la capacidad de ofrecer a los neoyorquinos sin hogar lo que más necesitan: una vivienda permanente.

Afirmaron en el comunicado que reconstruir esa confianza y aumentar la oferta de vivienda asequible llevará tiempo y que no se logrará de la noche a la mañana, lo que se suma a que la ciudad también carece de personal suficiente para supervisar a todas las personas sin hogar en las horas críticas previas a las inclemencias del tiempo.

"Si bien la ciudad puede estar tomando medidas ahora, décadas de fallas sistémicas no se pueden revertir con unos pocos días de trabajo comunitario ni con autobuses con calefacción. Cuarenta años de mala gestión de las personas sin hogar y del sistema de albergues no se pueden revertir con una sola respuesta de emergencia", afirmaron.