Al Maliki tacha de "flagrante injerencia" en Irak el rechazo de Trump a su candidatura

"Rechazamos categóricamente la flagrante injerencia estadounidense en los asuntos internos de Irak. La consideramos una violación de la soberanía iraquí y una ruptura del sistema democrático establecido en Irak después de 2003", indicó Al Maliki en un mensaje en sus redes sociales.

Trump señaló este martes que ha "oído que Irak podría tomar una decisión muy equivocada al reinstalar a Al Maliki como primer ministro", al tiempo que aseguró que "la última vez que estuvo en el poder, el país se sumió en la pobreza y el caos total".

"No se puede permitir que vuelva a suceder", declaró Trump en su red social Truth, y afirmó que Al Maliki tiene una "ideología descabellada", al tiempo que advirtió que, de ser elegido, "Estados Unidos ya no ayudará a Irak".

Unas declaraciones que llegaron después de que el líder de la Coalición por el Estado de Derecho fuera anunciado por la coalición Marco de Coordinación -la alianza chií que domina el Parlamento iraquí- como su candidato para formar el nuevo gobierno.

Para Al Maliki las palabras de Trump suponen "una infracción de la decisión" de la coalición para la selección de su candidato, y añadió que "el diálogo entre las naciones es la única opción política viable; recurrir a dictados y amenazas es inaceptable".

"Por respeto a la voluntad nacional y a la decisión del Marco de Coordinación, garantizada por la Constitución iraquí, seguiré trabajando hasta alcanzar una conclusión que beneficie al pueblo iraquí", desafió el que fue primer ministro.

Tras las elecciones del pasado noviembre en Irak, el Parlamento iraquí debe elegir al presidente de la república, quien a su vez tiene que encargar a un primer ministro la formación de gobierno.

Los resultados electorales del pasado noviembre dieron la mayoría a los chiíes de la coalición Marco de Coordinación, ya que obtuvieron 187 escaños y son el mayor bloque parlamentario: la Alianza para la Reconstrucción y el Desarrollo, liderada por el actual primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, consiguió 46; y la de Al Maliki obtuvo 29.

La situación preocupa a Estados Unidos, que considera que Al Maliki está demasiado alineado con Irán y que sus gobiernos anteriores fueron altamente sectarios, marcados por la marginación de los suníes, lo que creó un caldo de cultivo para el auge del grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Mientras, Al Sudani, el candidato favorito de Estados Unidos, guarda silencio sobre la situación.