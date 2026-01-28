China reafirma que "nunca" renunciará al uso de la fuerza contra Taiwán tras purga militar

En una rueda de prensa rutinaria, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Zhang Han señaló que esta investigación "vuelve a demostrar que el Comité Central del Partido y la Comisión Militar Central (CMC, máximo órgano dirigente del Ejército) no tienen zonas prohibidas, abarcan a todos y muestran tolerancia cero en la lucha contra la corrupción".

"(La causa contra Zhang) es una importante manifestación de que el Partido y el Ejército tienen la determinación y la capacidad para hacerlo", aseveró la vocera.

La portavoz afirmó que, bajo la "firme dirección" del Comité Central del Partido y del presidente chino, Xi Jinping, como "núcleo" del mismo, Pekín mantendrá la "iniciativa y la capacidad de liderazgo" en las relaciones a través del Estrecho.

"Estamos dispuestos a crear un amplio espacio para la 'reunificación' pacífica, y con la mayor sinceridad y el mayor esfuerzo posible luchar por la perspectiva de la 'reunificación' pacífica, pero nunca prometeremos renunciar al uso de la fuerza, y nunca dejaremos ningún espacio a ninguna forma de actividad separatista proclive a la 'independencia' de Taiwán", advirtió Zhang.

Estas declaraciones se producen cuatro días después de que el Ministerio de Defensa de China anunciara una investigación sobre Zhang Youxia y Liu Zhenli, primer vicepresidente y jefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto de la CMC, respectivamente, por "graves violaciones de la disciplina y de la ley", eufemismo habitual para referirse a los delitos de corrupción.

Las investigaciones abiertas sobre estos dos oficiales han terminado por trastocar la estructura de mando del Ejército: de los siete miembros que tenía la CMC a finales de 2022, actualmente solo quedan dos, el propio Xi -su presidente- y Zhang Shengmin, segundo vicepresidente y jefe de la campaña anticorrupción del Ejército.

Con todo, los expertos coinciden en que las purgas de estos altos mandos no alterarán el objetivo estratégico de Xi de hacerse con el control de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como "parte inalienable" del territorio chino.

Tras el anuncio de estas pesquisas sobre Zhang, el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, prometió que la isla no bajará la guardia ni disminuirá su "nivel de preparación para la guerra".

"Seguiremos de cerca los cambios anormales en las altas esferas del Partido, el Gobierno y el liderazgo militar de China. Nuestra postura militar se basa en el hecho de que China nunca ha abandonado el uso de la fuerza contra Taiwán", declaró Koo este lunes desde el Parlamento.