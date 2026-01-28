Donald Trump no ha anunciado una dolarización oficial en Venezuela

Usuarios en redes sociales como Facebook, Threads e Instagram comparten una secuencia en la que aparecen imágenes de Trump junto a una narración que asegura que el dólar será la divisa oficial en Venezuela, según un supuesto anuncio realizado por el mandatario.

"El presidente Donald Trump acaba de anunciar una decisión histórica que cambia por completo la economía de Venezuela. Según la declaración el país pasará a usar exclusivamente el dólar estadounidense como moneda oficial", se le escucha decir al narrador.

HECHOS: El material viralizado en redes sociales no aporta pruebas del supuesto anuncio del mandatario estadounidense, del que no hay rastros en los canales oficiales de la Casa Blanca ni en las cuentas de Trump. Ningún medio de comunicación fiable ha informado sobre una dolarización oficial de Venezuela.

En primer lugar, no hay rastros de un anuncio oficial de este tipo, como lo prueba una revisión de las redes sociales y el sitio web de la Casa Blanca. Tampoco existen referencias a esta medida en las cuentas de Donald Trump.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, una búsqueda con palabras clave en los sitios web del Banco Central de Venezuela y la Reserva Federal de Estados Unidos prueba que estos organismos no han notificado el cambio de divisa oficial en Venezuela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tampoco hay rastros de esta medida en las redes sociales de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como lo evidencia una revisión de sus cuentas.

Aunque el bolívar es la divisa oficial en Venezuela, el dólar estadounidense se utiliza como referencia para fijar los precios de bienes y servicios desde 2017. Este fenómeno surgió a raíz de la crisis hiperinflacionaria que duró hasta 2021, según informó EFE.

La brecha entre el tipo de cambio fijado por el Banco Central y el mercado paralelo se ha acortado en los últimos días en Venezuela, según informó EFE, en medio de la expectativa por los pasos que dará el Gobierno de Delcy Rodríguez en materia económica y tras el anuncio del ingreso de dólares al mercado local por la venta de petróleo a EE.UU.

Tras el ataque estadounidense a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, han proliferado diferentes engaños en redes sociales. EFE Verifica ha desmentido más de una docena de falsedades, como la falsa ruptura de relaciones comerciales entre China y EE.UU., y las imágenes elaboradas con inteligencia artificial que falsamente que muestran a Maduro en prisión.

En definitiva, es falso que Trump haya anunciado la dolarización total de Venezuela, como lo demuestra un rastreo en las redes sociales de la Casa Blanca, de Donald Trump y Delcy Rodríguez. Tampoco hay registros de esta medida en el sitio web del Banco Central de Venezuela ni de la Reserva Federal de Estados Unidos, y ningún medio de comunicación fiable ha informado sobre esta decisión.