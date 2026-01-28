Fito Páez estrena su más reciente videoclip del disco 'Novela', nominado a un Grammy

'Novela' (2025) es una obra sonora y cinematográfica que inició en 1988 y tardó treinta y seis años en completar, ya que lo fue pausando y posponiendo en numerosas oportunidades mientras avanzaba con otros proyectos.

Este disco cuenta con 25 cortes, entre los que se cuelan intervenciones de la actriz, dramaturga y realizadora Lorena Vega, y que desarrolla la historia de unos jóvenes "a contracorriente" en un pueblo recóndito de Santa Fe (Argentina), donde Páez pasó su "infancia rural", según explicó a EFE en una entrevista con ocasión de su lanzamiento.

El video estrenado este miércoles fue realizado junto a Sony Music Entertainment España y fue grabado en julio de 2024 en los históricos Abbey Road Studios de Londres.

En el clip se ve a Páez trabajando en el estudio de grabación junto a un numeroso grupo de músicos.

El estreno se da en la antesala de la 68ª Entrega Anual de los Premios Grammy, que se celebrará este domingo en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

La difusión del último video de 'Novela' precisó también las fechas de algunos de los conciertos que Páez tiene previstos para la primera mitad de 2026, incluyendo nueve presentaciones en Argentina, una en Uruguay y cuatro en Colombia.