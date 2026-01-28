FundéuRAE: “efecto Fujiwhara”, escritura adecuada

Pueden encontrarse ejemplos como estos en los medios de comunicación: “¿Qué es el Efecto Fujihwara en el Pacífico mexicano?”, “¿Qué es el Efecto Fujiwhara y cómo puede afectar a los huracanes Imelda y Humberto?” o “El ‘efecto Fujiwhara’, cerca de España”.

Se emplea la denominación “efecto Fujiwhara” en el ámbito de la meteorología cuando dos ciclones, debido a su proximidad, terminan girando en torno a un mismo punto situado entre ambos, lo que puede alterar su tamaño o su trayectoria. Este fenómeno toma su nombre del meteorólogo japonés Sakuhei Fujiwhara.

Es una construcción común que no requiere cursiva ni comillas, al igual que otras denominaciones similares, como “efecto dominó”, “efecto colateral” o “efecto invernadero”.

Además, se recuerda que lo indicado es escribir “efecto” con minúscula.

Así pues, en los ejemplos, lo adecuado habría sido escribir “¿Qué es el efecto Fujiwhara en el Pacífico mexicano?”, “¿Qué es el efecto Fujiwhara y cómo puede afectar a los huracanes Imelda y Humberto?” y “El efecto Fujiwhara, cerca de España”.

