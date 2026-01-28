Globos de contrabando de Bielorrusia vuelven a interrumpir tráfico aéreo en Vilna

Las tres suspensiones de la actividad aérea, la última de las cuales terminó a las 2:23 hora local, obligaron a desviar cinco vuelos con 700 pasajeros, mientras que otros 16 vuelos con 1.700 pasajeros a bordo experimentaron retrasos, de acuerdo con el comunicado.

Dos aviones fueron desviados al aeropuerto de Kaunas, también en Lituania, mientras que otros tres aterrizaron en la capital letona de Riga y más tarde fueron transportados a Vilna.

Se trata del primer incidente de este tipo desde principios de diciembre, cuando el lanzamiento de globos con tabaco y otras mercancías de contrabando desde la vecina Bielorrusia se redujo, en parte debido a las condiciones meteorológicas, y después de que el Gobierno del país báltico protestase en varias ocasiones ante Minsk.

El aeropuerto de Vilna sufrió numerosas perturbaciones de sus operaciones en octubre, noviembre y diciembre, lo que llevó al Ejecutivo lituano a declarar el estado de emergencia para permitir que el ejército derribase estos globos, considerados un instrumento de guerra híbrida.

El jefe del Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania (NKMC), Vilmantas Vitkauskas, afirmó este miércoles en declaraciones recogidas por la emisora pública LRT que se han recuperado ocho globos, parte de una cifra récord para este mes.

"Hay que destacar que esta noche fue probablemente la más intensa en lo que va de año", dijo Vitkauskas, que señaló que esta noche los radares habían registrado 42 globos y que cuatro personas que trataban de recuperar las mercancías de contrabando fueron detenidas.

LRT también informó de que al menos un globo con tabaco de contrabando cayó en el centro de Vilna, lo que provocó una persecución policial en la que un agente resultó herido leve cuando su coche chocó con el vehículo del fugitivo que había recobrado el cargamento, en el que se encontraron 1.500 cajetillas.

Por su parte, el ministro de Exteriores lituano, Kestutis Budrys, afirmó que su país enviará una nota de protesta formal a Bielorrusia por la "violación del espacio aéreo" y transmitirá la información sobre el incidente a sus aliados europeos y a EE. UU.