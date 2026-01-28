La Fuerza Armada de Venezuela reconoce a Delcy Rodríguez como su comandante en jefe

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), los distintos componentes de la FANB, encabezados por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, juraron lealtad a la líder chavista.

Delcy Rodríguez, quien dijo que este era un acto "simbólico", hizo jurar a la FANB "ante Dios" que honrará "el sagrado juramento de defender la patria, su Constitución, sus leyes y sus instituciones hasta perder la vida si fuera necesario".

Previamente, Cabello manifestó a Rodríguez la "lealtad absoluta" de los organismos de seguridad, al subrayar que defender la gestión de la mandataria encargada "es defender la continuidad del Gobierno y la integridad del pueblo venezolano".

"La reconocemos a usted como la presidenta encargada y comandante en jefe de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales", expresó el titular de Interior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la misma línea, Padrino López juró en nombre de la FANB "lealtad y subordinación absoluta" a la presidenta encargada y entregó el "bastón de mando" del país, en un acto en el se aseguró asistieron 3.200 "combatientes".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Juramos lealtad y subordinación absoluta a la ciudadana Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela", sentenció el ministro de Defensa.

Rodríguez asumió como encargada las funciones del Ejecutivo el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La mandataria encargada ha señalado que el país comienza un nuevo "momento político" y ha anunciado un proceso "exploratorio" para retomar las relaciones con Estados Unidos, que incluye la venta de crudo venezolano.

Este miércoles, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo ante el Congreso de su país que la Administración de Donald Trump no está preparando, ni tiene intención de ejecutar un nuevo ataque en territorio venezolano, pero no descartó "el uso de la fuerza" para obligar al Gobierno interino venezolano a colaborar.

Trump ha exigido "acceso total" al petróleo de Venezuela, y recientemente afirmó que el Gobierno encargado de Rodríguez ha demostrado un "liderazgo muy fuerte".