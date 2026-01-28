Policía brasileña investiga una supuesta campaña en redes sociales contra el Banco Central

De acuerdo a información de Agencia Brasil (oficial), la investigación comenzó luego de que influenciadores digitales vinculados a la derecha denunciaran haber recibido propuestas económicas para publicar videos críticos contra el Banco Central.

Esas propuestas se produjeron luego de que la autoridad monetaria decretara la liquidación del Banco Master, una pequeña institución financiera que está siendo investigada por supuestos fraudes.

Uno de los denunciantes es Rony Gabriel, concejal de un municipio del estado de Rio Grande do Sul por el Partido Liberal (PL), liderado por el expresidente Jair Bolsonaro, quien relató haber sido contactado por ejecutivos vinculados a Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master.

Según su testimonio, el objetivo era cuestionar en redes sociales la liquidación de la entidad y poner en duda la credibilidad del Banco Central.

EFE contactó a la Policía Federal, quien manifestó que "no confirma ni se manifiesta sobre eventuales investigaciones en curso".

Según la agencia pública brasileña, en este nuevo capítulo los investigadores buscan confirmar si existió una acción pagada y organizada, lo que constituiría un delito contra las instituciones.

El Banco Master, liquidado en noviembre pasado por orden del Banco Central, es objeto de una investigación en el Supremo Tribunal Federal (STF) por supuestos fraudes financieros, tras la intención de compra de la institución por parte del BRB, banco público controlado por el Gobierno del Distrito Federal de Brasilia.

Las sospechas iniciales apuntan a que la entidad, bajo la dirección de Vorcaro, habría emitido créditos sin respaldo por un valor de 12.000 millones de reales (unos 2.300 millones de dólares o 1.930 millones de euros), los cuales transfirió al banco público.