Presidenciable conservadora de Costa Rica parte con ventaja, según encuestas

Laura Fernández, aspirante del oficialismo y admiradora del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lidera la intención de voto con 44%, de acuerdo con el sondeo de la prestigiosa Universidad de Costa Rica (UCR, estatal).

Para evitar un balotaje es necesario obtener 40% de los votos. Una medición previa de la UCR, divulgada el 21 de enero, ubicaba en 40% el apoyo a la exministra.

En segundo lugar figura el economista socialdemócrata Álvaro Ramos, con 9,2% de respaldo, frente a 6,6% del anterior estudio. Le sigue la arquitecta y exprimera dama Claudia Dobles con 8,6%.

En tanto, los indecisos se redujeron de 32% a 26%.

Discurso de mano dura

Politóloga de 39 años y heredera política del popular mandatario Rodrigo Chaves, la candidata Fernández se ha posicionado con un discurso de “mano dura” contra la creciente violencia ligada al narcotráfico, inspirada en la guerra contra las pandillas de Bukele.

En 2025, la tasa de homicidios trepó a casi 17 casos por cada 100.000 habitantes en Costa Rica, considerado por años uno de los países más seguros de la región.

Fernández quiere consolidar una mayoría en el Congreso que le permita reformar la Constitución y en particular el Poder Judicial, al que ella y Chaves acusan de ser una piedra de tropiezo en la lucha contra el crimen organizado.

Posible mayoría en el Congreso

Su partido, Pueblo Soberano, también domina la intención de voto para diputaciones con 29,5%. Detrás están Liberación Nacional, de Ramos, con 9,2%, y el izquierdista Frente Amplio, con 8,3%.

La oposición costarricense acusa a Chaves y Fernández de querer consolidar un modelo autoritario que pondría en riesgo la independencia de poderes que convirtió a Costa Rica, de 5,2 millones de habitantes, en un modelo de democracia en el continente.

La encuesta abarcó 1.501 entrevistas telefónicas realizadas entre el 20 y 26 de enero, y el margen de error es de 2,5 puntos.