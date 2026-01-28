Primer ministro de Perú dice que no existen argumentos legales para que Jerí sea censurado

"Definitivamente la censura no procede. El presidente ha juramentado y está en ejercicio del cargo, por tanto, no puede ser objeto de una censura", remarcó en alusión a que algunos de los pedidos buscan censurar a Jerí como presidente del Congreso para obligarlo a dejar la jefatura de Estado.

Jerí dirigía el Legislativo cuando asumió como mandatario en octubre pasado, tras la destitución por el Congreso de Dina Boluarte (2022-2025) en medio de la crisis de inseguridad que afronta Perú.

En declaraciones difundidas por su despacho, Álvarez, quien fue presidente del Tribunal Constitucional (TC) peruano, también consideró que no hay "argumentos para una vacancia (destitución)" de Jerí mediante el procedimiento de incapacidad moral que ha seguido el Congreso en casos como el de Boluarte y su antecesor, Pedro Castillo (2021-2022).

"En principio, es una salida constitucional para el caso de un presidente de la república que haya cometido delitos especialmente graves que no puedan esperar al término de su mandato. En este caso, no hay visos de delito", dijo.

Añadió que "hasta ahora no se ha apreciado una conducta dolosa" por parte de Jerí, "sino que hay diversos tipos de especulaciones, diversos tipos de sospechas que son materia de investigación tanto en el Congreso como en la Fiscalía".

"Estamos ante una figura de presidente provisional, pero no encargado. Ese es un grave error. El presidente Jerí, en este momento, es un presidente constitucional", sostuvo.

Álvarez también dijo que promover "un cambio abrupto" del jefe de Estado "genera inestabilidad y afecta la gestión del país" y consideró que "repetir estos procesos en pocos meses sería una burla para el país".

Jerí declarará este viernes en Palacio de Gobierno ante el fiscal general interino, Tomás Gálvez, sobre las reuniones que tuvo con el empresario chino Zhihua Yang, que mantiene contratos con el Estado, por lo que se ha abierto una investigación preliminar por un presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

Sin embargo, Gálvez adelantó este miércoles que esa investigación no podrá ser "exhaustiva" ni "profunda" porque debe respetar la "majestad" de la Presidencia, ya que el mandatario cuenta con inmunidad durante su gestión.

Los encuentros no declarados oficialmente por el mandatario han provocado la presentación de hasta siete mociones de censura en su contra en el Congreso, que no han sido debatidas aún porque el Parlamento está en receso hasta marzo.

A finales de diciembre pasado, Jerí acudió encapuchado, junto a su ministro del Interior, Vicente Tiburcio, a un chifa (restaurante de comida peruano-china) propiedad de Yang, mientras que el 6 de enero visitó una tienda del mismo empresario que había sido clausurada pocas horas antes por las autoridades municipales.