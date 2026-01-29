El desempleo en Japón se mantuvo en el 2,5 % en 2025 entre constante falta de mano de obra

Según los datos publicados por el Ministerio del Interior y Comunicaciones, el número promedio de desempleados en Japón el año pasado fue de 1,76 millones, el mismo nivel que en 2024; mientras que el número de personas con trabajo aumentó en 470.000 individuos, hasta 68,28 millones, un récord por segundo año seguido.

Pese al aumento del número de empleados, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios debido a una expansión del volumen de la fuerza laboral, que aumentó por tercer año consecutivo, en este caso en 470.000 personas, hasta un récord histórico de 70,04 millones, por la incorporación de más mujeres y personas mayores.

El número de puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas en busca de empleo en Japón fue de 122 en 2025, tres menos que el año previo, y el segundo empeoramiento anual consecutivo de la cifra, según otro informe publicado el mismo día.

Cada vez más empresas están limitando las contrataciones por el notable aumento de los costos de los materiales en medio de la persistente inflación y las medidas de ahorro derivadas del aumento del salario mínimo, señaló un funcionario del Ministerio de Trabajo a la agencia local de noticias Kyodo.

El Gobierno japonés también publicó el viernes los datos de empleo y paro correspondientes al pasado mes de diciembre, en el que la tasa de desempleo se mantuvo en el 2,6 % por cuarto mes consecutivo.

Los puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas en el último mes de 2025 fue de 119, uno más que en noviembre.

Este dato pone de manifiesto la persistente rigidez del mercado laboral japonés y representa una traba para el crecimiento de la aún cuarta economía mundial, sumida en un acelerado proceso de envejecimiento demográfico y donde un número creciente de compañías lidian con la escasez de mano de obra consiguiente.