El Monstruo, líder criminal peruano extraditado por Paraguay, es recluido en base naval

Moreno, señalado por liderar una de las mayores organizaciones criminales dedicada a extorsionar negocios en el norte de la capital Lima, secuestrar y asesinar a personas que se negaban a pagar los cupos exigidos por su banda, compartirá prisión con presos célebres como Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000); y líderes terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El Monstruo fue llevado a la Base Naval del Callao desde el calabozo donde pasó la noche, y del que fue sacado esposado de manos y pies, tras haberle rapado el pelo y la barba con la que llegó extraditado en la víspera desde Paraguay, y con un atuendo blanco con el que el Gobierno del presidente interino, José Jerí, busca asimilarse a las prácticas carcelarias del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en su país.

En una conferencia de prensa, Shadia Valdez, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), la agencia del Gobierno encargada de las cárceles peruanas, señaló que El Monstruo, "reúne plenamente los criterios de alta peligrosidad".

Así, las autoridades penitenciarias concluyeron que debía ir al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, la portuaria provincia colindante con Lima, "por haber cometido delitos de extrema gravedad y por razones de seguridad, donde deberá cumplir el régimen de vida y tratamiento correspondiente".

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Walter Martínez, explicó que se designó a requerimiento un defensor público para Moreno con la finalidad de asegurar la continuidad del proceso.

De acuerdo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, El Monstruo tiene una condena firme de 12 años por robo agravado pendiente de cumplir, a la vez que un juez de investigación preparatoria ordenó que se mantenga en prisión preventiva por 36 meses para ser procesado por los delitos que motivaron su extradición desde Paraguay, entre ellos secuestro y organización criminal.

La Octava Sala Superior Penal de Lima también lo condenó en diciembre de 2023 a 32 años de cárcel por secuestro, hurto, homicidio y sicariato (asesinato por encargo), por lo que Moreno pasó a la clandestinidad y se fugó del país para evadir la cárcel, instalándose entre Brasil y Paraguay, según la Policía peruana.

El Monstruo fue capturado el 24 de septiembre de 2025, tras haberse convertido en el delincuente más buscado de Perú, por el que el Gobierno peruano ofrecía una recompensa de un millón de soles (282.000 dólares o 240.000 euros) por información que permitiera su captura.

Como presunto cabecilla de la banda bautizada por las autoridades como Los Injertos del Cono Norte, la Policía peruana le atribuyó otros casos de extorsión ocurridos en los últimos meses en Lima, especialmente en la zona norte de la ciudad.